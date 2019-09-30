الري: الإعلام عليه دور في توعية المواطنين بأهمية عدم التعدي على الأراضي (فيديو)

قال المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إن قيمة مقابل حق الانتفاع على المباني المبنية على منافع النيل 1 جنيه للمتر في الشهر داخل الكردون، و2 جنيه للمتر خارج الكردون فقط لا غير، وذلك يعني 12 جنيها في السنة، معقًبا: "هذا الكلام على مسئوليتي.. وأنا بتكلم بناء على توجيهات وزير الري".





وأضاف "السعدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الإثنين أن أطوال الترع والمصارف بالجمهورية تصل إلى 55 ألف كيلو متر من أسوان إلى الإسكندرية.





ولفت إلى أنه صدر قرار آخر بمضاعفة مقابل الانتفاع إلى 10 أضعاف، في حالة وقوع التعدي بعد صدور القرار الأول في أغسطس 2018، منوهًا إلى أن الإعلام عليه دور في توعية المواطنين بأهمية عدم التعدي على الأراضي، مطالبا المواطنين بالتواصل مع هندسة الري، حال وجود أي مشاكل.





وحول حركة الترقيات في الوزارة قال إنه تم ترقية 36 ألف عامل بوزارة الري من إجمالي 41 ألف خلال مايو الماضي"، موضحًا: "لدينا 41 ألف موظف وعامل في مصلحة الري وتم ترقية 36 ألف منهم تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار إلى أن الحد الأدنى للرواتب جار العمل عليه والانتهاء منه تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي لتطبيقه على مصلحة الري، معلقًا: "مفيش حد هيتظلم.. وتعليمات القيادة السياسية ستنفذ بالحرف".



