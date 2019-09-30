أسامة السرايا: الشعب المصري واعي ورافض للجماعة الإهاربية

قال الكاتب الصحفي أسامة السرايا، إن مصر مقبلة على الذكرى الـ75 على إقامة الجمهورية في مصر، التي غيرت الشخصية المصرية، وعلينا وضع ضوابط لتحديد ملامح الجمهورية.





وأضاف "السرايا"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أنقذ مصر من الوقوع في بئر الجماعات الإرهابية، مطالبًا بوضع قيم وقواعد للجمهوريية تساعد في لم الشمل.





وأشار إلى أن عدد كبير من المشاركين في ثورة 25 يناير كان كل طلبهم الظهور في التليفزيون، لافتًا إلى أنه لم يشعر بأي قلق خلال الأحداث الماضية في مصر؛ لأن الشعب واعي ورافض لإرهاب الإخوان، معلقًا: "مش قلقان من الأحداث لأن الشعب نفسه مش عايز الإخوان".





وطالب "السرايا"، بعدد من المؤتمرات التليفزيونية للفلاحين والعمال وجميع طوائف الشعب المصري، كما طالب بالظهور الإعلامي للمسئولين في مصر، لافتًا إلى أنه كان يجري قديمًا حوارًا كل 6 أشهر مع رئيس الحكومة، موضحا أن رئيس الحكومة شريك في السلطة، ويحب أن يكون على الخريطة وفي كل الأحداث وفي الإعلام، وليس في المناسبات والاجتماعات فقط.





ولفت إلى أن جماعة الإخوان ساعدت الكثيرين من أساتذة الجامعات للسفر للخليج، وحاولوا السيطرة على الأرياف بالدعم المادي وجمع التبرعات لهم.





وذكر الكاتب الصحفي، أن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك أكد أن مصر هي العمود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط، وإذا سقطت ستسقط المنطقة بأكملها.



