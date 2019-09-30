عمرو عبد الحميد يرد على حركة حماس بشأن بيانها عن قطر (فيديو)

أعرب الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن دهشته من استنكار حركة حماس استضافة قطر وفد رياضيا إسرائيليا، قائلا: "أنا استغربت من استغراب حركة حماس وكأن حركة حماس بتخدعنا وبتضحك علينا".





وتسائل "عبد الحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، وهل يخفى على حركة حماس العلااقات الوثيقة التي تربط دولة قطر بإسرائيل، حيث أن قطر قد تبرعت وفتحت مكتب للتمثيل التجاري لإسرائيل وذلك في فترة التسعينات، وكان ذلك بداية لإختراق إسرائيل منطقة الخليج العربي.





وأضاف أننا يمكن أن نتفهم العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي تجمع بين عمان وتل أبيب، أو القاهرة وتل أبيب، ولكن ماذا يجمع بين قطر وإسرائيل، متابعا: "نحن نستغرب استغرابك يا حماس.. لماذا هذا الضحك على الدقون"، واصفا عتاب حركة حماس لقطر بعتاب المحبين.





وأشار " عبد الحميد"، إلى أن الدوحة والنظام القطري يلعب دورا في نقل رساائل بين إسرائيل وحركة حماس، وهذا الدور لا يخفى على أحد، منوهًا بأن الإعلام الإسرائيلي متواجد وبكل حرية في قطر، وهناك مشجعين إسرائليين رافعين العلم الإسرائيلي، معقبا: "ولا في حس ولا خبر من القنوات القطرية أو الإخوانية".



