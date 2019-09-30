نجم برشلونة يُشعل النيران داخل البلوجرانا
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:45 م
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
بوادر أزمة تلوح في الأفق داخل نادي برشلونة الاسباني وذلك بعد تصريحات مدافع الفريق الأول جيرارد بيكيه النارية تجاه مجلس إدارة النادي بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، واتهامه ببعض التسريبات الصحفية ضد نجوم الفريق.
وكان "بيكيه" صرح بوجود تسريبات من داخل مجلس إدارة النادي لبعض الصحف الاسبانية لمهاجمة اللاعبين واحراجهم أمام الجماهير الكتالونية، بسبب تراجع نتائج الفريق، وشعور الإدارة أن أصبح لبعض النجوم الكبار بالفريق السلطة التي تؤثر على قرارات النادي.
وأعرب مجلس إدارة برشلونة عن غضبه الشديد من تصريحات "بيكيه" ضد إدارة النادي بعد مباراة خيتافي في الدوري الاسباني، ولكن رفض مسؤولي النادي الكتالوني أطلاق اي تصريحات بخصوص تلك الأزمة في الوقت الحالي.
وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن هناك اجتماع بين بارتوميو واللاعب في الساعات المقبلة لتفسير تلك التصريحات.
وكان نادي برشلونة قد حقق انتصارا مهما خارج ملعبه علي حساب فريق خيتافي بهدفين دون مقابل ليحصد 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الاسباني.
Advertisements
- أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 15/2/2019 .. تجديد عقد فالفيردي
- تصريح ناري من رئيس برشلونة بشأن بوجبا
- صدمة كبري تضرب أرجاء برشلونة وتزلزل عرش بارتوميو
- جماهير برشلونة تختار الرئيس القادم للنادي
- لايف - مقابلة رئيس نادي برشلونة.. يصدم جماهير البرسا بشأن نيمار.. ويوجه رسالة نارية لغرفة ملابس البلوجرانا
- بارتوميو يكشف عن موقفه من الترشح لرئاسة برشلونة مجددًا
- أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد
- بيكيه يُحذر إدارة برشلونة: لا نريد أن نغضب!
- مفاجأة مدوية.. بيكيه سبب فشل صفقة برشلونة الكبرى
- نجم برشلونة يتسبب في فشل صفقة البرسا الكبري