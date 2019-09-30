3 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:37 م
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وكالات
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تراجعت اسعار النفط بنحو 3 % بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليحقق خسائر شهرية وفصلية قوية مع عدم اليقين بشأن الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى إشارات تعافي الإمدادات السعودية بعد حادث "أرامكو".
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين اليوم، أنه ارتفاع للشهر الثاني على التوالي وذلك في سبتمبر الجاري.
و كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" في الأسبوع الماضي، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بمقدار 6 منصات عند 713 منصة.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.3 بالمائة عند 54.07 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 3 سبتمبر الجاري.
وسجل الخام الأمريكي خسائر شهرية بنحو 1.9 بالمائة، كما تراجع بنحو 7.5 بالمائة خلال الربع المنتهي اليوم.
وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.9 بالمائة إلى 60.75 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، وسط مخاوف تجاه مستويات الطلب ومع التطورات الجيوسياسية، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 4 بالمائة.
وعمق الذهب الأسود خسائره لأكثر من 2 بالمائة خلال الجلسة بعد تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم بأن الولايات المتحدة عرضت إزالة كافة العقوبات المفروضة على طهران في مقابل المفاوضات.
لكن الخام قلص خسائره بعد أن نفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المزاعم في وقت لاحق، قائلة إنها ليس لها أساس من الصحة.
كما صرح الرئيس الأمريكي بأنه رفض طلب إيران بإزالة العقوبات في سبيل عقد محادثات بين الدولتين.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم من أنها قد تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري و2020، حال تعرض الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 55.91 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 56.76 دولار في الاتجاه الصاعد، و54.75 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط، وسجل الخام الأمريكي "نايمكس" خسائر أسبوعية بنحو 3.8 بالمائة.
وبحلول 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بأكثر من 1.4 بالمائة إلى 61.84 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 60.76 دولار، ومرتفعاً عند 62.75 دولار للبرميل خلال التعاملات.
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