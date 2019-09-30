3 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

تراجعت اسعار النفط بنحو 3 % بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليحقق خسائر شهرية وفصلية قوية مع عدم اليقين بشأن الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى إشارات تعافي الإمدادات السعودية بعد حادث "أرامكو".





وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين اليوم، أنه ارتفاع للشهر الثاني على التوالي وذلك في سبتمبر الجاري.





و كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" في الأسبوع الماضي، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بمقدار 6 منصات عند 713 منصة.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.3 بالمائة عند 54.07 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 3 سبتمبر الجاري.





وسجل الخام الأمريكي خسائر شهرية بنحو 1.9 بالمائة، كما تراجع بنحو 7.5 بالمائة خلال الربع المنتهي اليوم.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.9 بالمائة إلى 60.75 دولار للبرميل.



