"الباز" يذيع تسريبات صوتية تكشف عن خطة الإخوان لنشر الفوضى (فيديو)

عرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عدة تسريبات صوتية لشباب من جماعة الإخوان المسلمين، تكشف عن خطتهم الحالية للتحريض ونشر الفوضى.





حيث تكشف التسريبات الصوتية، عن خطة الجماعة لجذب وإقناع الشباب والمواطنين للنزول للتظاهرات في القاهرة والجيزة.





وأكد الإعلامي محمد الباز، أن التحركات ضد استقرار هذه الدولة لم ينتهي، موضحًا أن ما حدث يوم الجمعة الماضية وما قبلها بداية لخطة طويلة المدى لجماعة الإخوان ضد مصر.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن جماعة الإخوان تعمل حاليًا على خطة إنهاك وخطة استنزاف، لتجعل الدولة ومؤسساتها تعيش في قلق.





وعلق "الإعلامي"، على التسريبات الصوتية، قائلًا: "لا يوجد أي خطة لتخريب مصر إلا وقناة الجزيرة في جملة مفيدة بها"، متابعًا: "مصر قوية وجامدة أوي ومش هيهزها شوية عيال زي دول، ويجب على الجميع أن ينتبه لتحريض جماعة الإخوان".





كما دعا "الباز"، الشعب المصري لمنع الإخوان من التجمعات والتظاهرات، مثلما حدث بعد اعتصامات رابعة العدوية، البلد مش بلد الجيش والشرطة والرئيس والحكومة فقط، البلد بلد الجميع.





وتابع الإعلامي محمد الباز: "ستر ربنا كان مع البلد دي لما لمينا الحكاية في 4 أو 5 أيام، سنعرف هؤلاء بيفكروا في إيه وهنفسده ونفشله أول بأول".



