الترسانة يفوز على دمنهور بثلاثية وديا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة على نظيره دمنهور بثلاثة أهداف مقابل لاشئ فى المباراة الودية التى أقيمت مساء الإثنين، بملعب الترسانة ضمن إستعدادات الفريق لمنافسات دورى القسم الثانى للموسم الجديد.





أحرز اللاعب محمد أشرف فهمى الوافد الجديد من صفوف إنبي، الهدف الأول والثانى للشواكيش، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب محمد أشرف مهاجم طلائع الجيش السابق



وخاض الترسانة 12ودية منذ بداية فترة الإعداد وحتى الان حيث لعب أمام كل من بنى سويف ، وفاز 4-3، ثم خسر من خورفكان الإماراتى، 0-1، وتعادل مع الصفوه 0-0ـ وخسر من أحد السعودي 0-1، ثم عاد للفوز على الشعلة 3-1، وأمام بلدية المحله، وتعادل بدون أهداف،، وأمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز البترول بهدفين مقابل لاشئ، وأمام الإنتاج الحربى والتى إنتهت بفوز الترسانة بهدف نظيف، ومع المقاولون والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف، وأمام المصرية للإتصالات وفاز فيها المصرية للإتصالات بهدف دون رد .



رحل عن صفوف الترسانة، 11 لاعب، بنهاية الموسم الماضي، منهم : محمد رجب ريعو، وأحمد انيس، وحمادة الدسوقى، وهارون اسماعيل، وسيد حمدى، ومحمود حربى، ورضا العزب، ومصطفى ناصر، محمود كشلط، وعمار شحاتة، وحكيم الابى.



وقام مجلس إدارة الترسانة بالتعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهم أحمد حسين حارس المريخ، وعمرجابر حارس الفيوم، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس، وأحمد عارف هداف السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل، ومحمد مجدى من سيراميكا ، وبركات حجاج من انبى، ومحمد عضل من الاهلى، وجون كونجا من كيما اسوان، ومحمد أشرف فهمي لاعب انبي، ومحمد أشرف لاعب طلائع الجيش، وأحمد جعفر من طلائع الجيش.



وتضمنت القائمة الأولى قيد 15 لاعب من قوام الموسم الماضي وهم أشرف بخيب، وعبد الله محمد، وعادل محمد، حراس مرمى، وأحمد هشام، ومحمود شاكر، وطارق وطني، وهشام رجب، وابراهيم منصور، وأحمد جمال، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد عماد، ورضا سيد، ووليد فوزي .



ويقود الفريق المدير الفنى علاء ميهوب، وجهازه المعاون، مؤمن عبدالغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وياسر حسن مدير إداري، وقاسم قدرى مدرب أحمال، كريم حسن شحاتة مدير الكرة.



وأسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019-2020 والتي أجريت في الإتحاد المصري لكرة القدم، مؤخراً، عن مواجهات قوية لفريق الترسانة بالمجموعة الثانية.



- مباريات الترسانة في الدور الأول :



1- الترسانة × منتخب السويس



2- نجوم المستقبل × الترسانة



3- الترسانة × المريخ



4 - جمهورية شبين × الترسانة



5- الترسانة × الداخلية



6- سيراميكا × الترسانة



7- الترسانة × بتروجت



8- الزرقا × الترسانة



9-الترسانة × القناة



10- النصر ×الترسانة



11- كوكاكولا × الترسانة