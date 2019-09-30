وائل الإبراشي: القدس ضاعت بسبب اكتفاء "الإخوان" بالدعاء على إسرائيل

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، بعد خروج آلاف من المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف عن هزيمة وإفلاس شديد، لافتَا إلى أن محاولات الإخوان لهدم مؤسسات الدولة لن تتوقف.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان تعتقد أن الشتائم من الممكن أن تهز هيبة الدولة، معقبًا: "الشتائم عنون الهزائم، أول ما يلجأ خصمك للشتائم تأكد أنه ضعيف".





وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من اخترعت الشتائم في القضايا السياسية، حتى ضد إسرائيل معقبًا: "القدس ضاعت والجولان ضاعت، لأن هذا التيار اكتفى بالدعاء على إسرائيل فقط ".





وأشار إلى أن الشتائم لا تصيب من توجه إليه، بل تصيب أصحابها التي تدل على أخلاقهم السيئة، لافتَا إلى أنه سيعمل دائمًا على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.





وأوضح أن الكثير من المنظمات الدولية التي تحدثت عن الوضع في مصر الفترة الأخيرة، سقطت في مستنقع ووحل التسيس، لأنها قامت بتسيس قضية حقوق الإنسان، وهذا واضح من عدم حديث هذه المنظمات على انتهاك حقوق الإنسان في تركيا، وعدم الحديث عن انتهاك حقوق العمال في قطر.



