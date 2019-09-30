أستاذ عبرية: معظم دور النشر الخاصة تستهدف الربح أولاً



وأشار "الراوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، إلى أن الترجمة في مجال الأدب هى الأكثر انتشارا على مستوى مصر، ولكن هناك قلة في أعمال الترجمة في مجالات العلوم، والرياضيات والشعر، والتحليل السيكولوجي.



وأضاف أن هناك دور لدور اللنشر خاصة في مجال الترجمة لا يمكن إنكاره، ولكنه دور غير منظم، حيث أنه عباارة عن مجموعة من المجهودات الفردية، يعتمد على مجهود المترجم وحده، منوها بأن الناحية المادية للمترجم ضعيفة، ومعظم دور النشر هدفها ربحي أولا.



وأوضح أن لديه مجموعة من الترجمات المهمة ومنها مجموعة يهودية بلا إله، فضلاا عن ترجمته مجموعة علمية عن الحركات الجهادية والإرهابية المتطرفة، وكذلك كتاب "علمنة اليهودية"، ومجموعة متخصصة في الفكر اليهودي الديني.



ويحل اليوم العالمي للترجمة في كل 30 سبتمبر من كل عام، ويرعي هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين، ومن أشهر المترجمين العرب أنيس عبيد، وأبو بكر يوسف، سامي الدروبي وهو سوري الجنسية، وأحمد الصمعي.

قال الدكتور أحمد الراوي، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب، إن وضع الترجمة في مصر جيد، ولكن يأملون أن يكون الوضع أفضل، حيث هناك مؤسسات كثيرة تدعمها الدولة، وأنشطة أخرى فردية.