ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ عبرية: معظم دور النشر الخاصة تستهدف الربح أولاً

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:33 م
Advertisements
أستاذ عبرية: معظم دور النشر الخاصة تستهدف الربح أولاً
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور أحمد الراوي، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب، إن وضع الترجمة في مصر جيد، ولكن يأملون أن يكون الوضع أفضل، حيث هناك مؤسسات كثيرة تدعمها الدولة، وأنشطة أخرى فردية.

وأشار "الراوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، إلى أن الترجمة في مجال الأدب هى الأكثر انتشارا على مستوى مصر، ولكن هناك قلة في أعمال الترجمة في مجالات العلوم، والرياضيات والشعر، والتحليل السيكولوجي.

وأضاف أن هناك دور لدور اللنشر خاصة في مجال الترجمة لا يمكن إنكاره، ولكنه دور غير منظم، حيث أنه عباارة عن مجموعة من المجهودات الفردية، يعتمد على مجهود المترجم وحده، منوها بأن الناحية المادية للمترجم ضعيفة، ومعظم دور النشر هدفها ربحي أولا.

وأوضح أن لديه مجموعة من الترجمات المهمة ومنها مجموعة يهودية بلا إله، فضلاا عن ترجمته مجموعة علمية عن الحركات الجهادية والإرهابية المتطرفة، وكذلك كتاب "علمنة اليهودية"، ومجموعة متخصصة في الفكر اليهودي الديني.

ويحل اليوم العالمي للترجمة في كل 30 سبتمبر من كل عام، ويرعي هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين، ومن أشهر المترجمين العرب أنيس عبيد، وأبو بكر يوسف، سامي الدروبي وهو سوري الجنسية، وأحمد الصمعي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر لغة عربية عبرية دور نشر اخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
1
x
21:00
1
أرسنال

DMCA.com Protection Status