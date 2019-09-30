الإبراشي: حذف المواطن من بطاقة التموين دون حق بمثابة حذفه من الحياة تمامًا

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المواطن المصري تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وفي نفس الوقت رفض محاولة استغلال واستثمار أزماته، ووقف بصلابة ضد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وانحاز لدولة المؤسسات، ضد دولة المليشيات، معقبًا: "آن الأوان لتخفيف الأعباء على المواطن، خاصة تنقية بطاقة التموين التي أدت لإلحاق الظلم بالكثير من المواطنين".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن البطء في حسم قضايا من هذا النوع أمر غير جيد، خاصة أن بطافة التموين هي بطاقة الحياة، معقبًا: "السكر بالنسبة للمواطن البسيط سلعة أساسية حياتية، ووزير التموين اسمه وزير الغلابة".



ولفت إلى أن وزارة التموين وزارة أمن قومي، وأنشئت وفت الحرب للتغلب على الأزمات الاقتصادية، لذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته إجراءات تنقية البطاقات التموينية، تأتي فيل إطار الاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجًا.



وأشار إلى أن تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول اهتمامه بتنقية البطاقات التموينية، أنعش الكثير من المواطنين، معقبًا: "حذف المواطن من بطاقة التموين دون وجه حق، بمثابة حذفه من الحياة تمامًا".



وأضاف أنه لا يوجد مجال للبطء أو التأخير في حسم القضايا الخاصة بحياة المواطن، مشددًا على ضرورة أن يتعاون الجميع من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، خاصة أنه رفض كافة محاولات إثارة الفوضى، رغم الأزمات التي يمر بها.

