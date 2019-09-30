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رئيس القطاع التجاري لـ"إيفرجرو": نستهدف دول أوروبية كبرى لتصدير سلفات بوتاسيوم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:25 م
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رئيس القطاع التجاري لـإيفرجرو: نستهدف دول أوروبية كبرى لتصدير سلفات بوتاسيوم
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إسماعيل منطاوي
 
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أكد مصطفي فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة إيفرجرو، على أهمية منتج سلفات البوتاسيوم، والذي يعتبر المنتج الأساسي والأهم للشركة، والأكثر مبيعًا لتطابقة لأعلى معايير الجودة والأمان العالمية.

وقال "فؤاد" خلال الجولة التفقدية لمصنع إيفرجرو بمدينة السادات ظهر اليوم الاثنين، إن خط الإنتاج لسلفات البوتاسيوم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة، فضلًا عن توافر فيه كل الشروط الصحية.

وأوضح أن سلفات البوتاسيوم يتم استخدامه كمنتج خام او إضافة تكميلية، والصين هى أكبر دولة مستهلكة ومصنعة لسلفات البوتاسيوم، لذلك فإننا نستهدف دول أخرى للتصدير مثل بلجيكا وألمانيا وهولندا وفرنسا، وكذلك تطرقنا إلى السوق الإفريقي وآسيا وأمريكا الشمالية، وهناك اتفاقات تجارية للتصدير إلى دول مثل البرازيل والأرجنتين واورجواي وباراجواي.

وتابع "فؤاد" لدى إيفرجرو أسواق ثابتة للتصدير فى أفريقيا، منها دول الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأفريقيا تعتبر السوق الأهم.
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