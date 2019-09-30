صالح جمعة يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

Advertisements



يدرس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.



وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة الفنية للفريق عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز في دور الشتة عشر بالبطولة.



ويفكر صالح جمعة في الرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي إلى أحد الدوريات العربية أو الأوروبية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.



ويشعر صالح جمعة بصعوبة مشاركته مع الأهلي في ظل وجود فايلر المدير الفني الجديد بالإضافة إلى اتهامه بتسريب صورة قميص الفريق الأحمر قبل الاعلان عنه رسميًا.



وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.



وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.



وعلم "الفجر الرياضي" أن العقوبة المالية الموقعة على صالح جمعة تقدر بـ 100 الف جنيه وفقًا للائحة الخاصة للفريق الأحمر.



واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي.



وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد ليتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.