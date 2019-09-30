الفجر تستعرض أبرز تحركات البابا تواضروس اليوم (صور)

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تستعرض بوابة " الفجر" أبرز تحركات وأخبار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأثنين الموافق ٣٠ سبتمبر حيث شهد البابا اليوم استقبال سفير رومانيا، كما أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ قليل عن أكثر من حدث منهم بدء تأسيس دير قبطى للراهبات بأستراليا



البابا تواضروس يستقبل سفير رومانيا ومترجم كتب كنسية روماني



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم Dr. Mihai Stuparu سفير دولة رومانيا بمصر يرافقه السيد Alexandru Peterliceanu

vicepresident - Proema الذي قام بترجمة مجموعة كتب لقداسة البابا وللقمص تادرس يعقوب ملطي من العربية إلى الرومانية.





بدء تأسيس دير قبطي للراهبات بأستراليا





كما أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي " فيس بوك" عن استقبال قداسه البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس تاماف كاترينا وتاماف أليصافيت من دير القديسة دميانة بالبراري، حيث بحث معهما ترتيبات تأسيس دير السيدة العذراء مريم بمنطقة لورا، سيدني بأستراليا.



قداسة البابا يستقبل كهنة ومجلس كنيسة السيدة العذراء بالزيتون





كما أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية عن استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وأعضاء مجلس الكنيسة.





ناقش قداسة البابا مع الآباء والمجلس سير العمل الخدمي والرعوي والأنشطة المختلفة بالكنيسة.







سكرتارية المجمع المقدس تطرح استبيانًا على الآباء الكهنة







طرحت سكرتارية المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، استبيانًا على الآباء الكهنة بإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية علي مستوي الكنيسة القبطية خارج وداخل مصر، وكذلك الخدام والخادمات بشأن عملية اختيار الكاهن ومسئولياته وعلاقاته بالأطراف الخدمية المختلفة وكذلك أساليب المساءلة والتقييم، وجاء بيان سكرتارية المجمع للرتب الخادمة بالكنيسة كالتالي:



حرصًا من المجمع المقدس على إشراك الآباء الكهنة والخدام والخادمات في مناقشة الموضوعات المطروحة على سيمنار المجمع المقدس لهذا العام، تجري سكرتارية المجمع المقدس تحت إشراف نيافة الأنبا دانيال، استطلاع الرأي حول دور الأب الأسقف نحو الآباء الكهنة بداية من اختيارهم وإعدادهم لهذه الخدمة الجليلة، وعلاقتهم بالآباء الأساقفة والمشاكل التي يقابلونها والمشاكل التي ربما يكونوا سببًا فيها، وأساليب المساءلة والتقييم من خلال عدد من المحاور.