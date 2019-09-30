مفاجأت كبرى في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:18 م
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علاء خليف
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استدعي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الاسباني 19 لاعبًا في قائمة الفريق الملكي استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد فريق كلوب بروج البلجيكي مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوب
خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، إيسكو
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، هازارد، يوفيتش، فينسيوس جونيور
ويفتقد فريق ريال مدريد جهود عدد من لاعبيه خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي غدًا هم:
خاميس، أودريوزولا، رودريجو جوس، ماريانو، إبراهيم دياز، جاريث بيل بقرار فني وميندي وأسينسيو بسبب الإصابة.
وخسر ريال مدريد مباراته الأولي في دور المجموعات أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية، للحفاظ على آماله في صدارة ترتيب المجموعة والتأهل لدور الـ16.
وتقام مباراة ريال مدريد مع كلوب بروج في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق على ملعب "سانتياجو برنابيو".
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