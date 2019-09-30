شركة "إيفرجرو": نطبق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج سلفات البوتاسيوم

قال عماد نبيل العضو المنتدب لشركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، إن الحصة السوقية للشركة تبلغ ٧٠ ٪؜ من احتياجات السوق المحلي، ونصدر منتجاتنا لأكثر من ٧٠ دولة حول العالم.





وأوضح "نبيل"، خلال الجولة التفقدية لمصنع إيفرجرو بمدينة السادات ظهر اليوم الاثنين، أن حجم استثمارات الشركة بلغ ٨ مليار جنيه، مع توقعات بمضاعفة حجم الاستثمار فى المرحلة المقبلة.





وأضاف أن حجم إنتاج إيفرجرو للأسمدة والكيماويات وصل إلى مليون طن، ونستهدف زيادة حجم الإنتاج ٢٤٠ ألف طن فى الربع الأول من ٢٠٢٠.









وأوضح أن الشركة تعتمد على إنتاج الأسمدة الصلبة، فيما عدا حامض الفوسفوريك، ونمتلك في مصنع ايفرجرو تكامل بين الوحدات الانتاجيه، بحيث ان كل وحدة تسلم مادة إلى الأخرى حتى تكتمل العملية الإنتاجية.









وأشار "نبيل" إلى أن سلفات البوتاسيوم بأنه منتج سريع التحليل وخالي من الشوائب، وتغطي الشركة متطلبات السوق المحلي لسلفات البوتاسيوم بنسبة ٧٠٪؜.



