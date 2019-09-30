مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر Manchester United Vs Arsenal Live Now

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم الإثنين الوافق 30-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره أرسنال، في تمام التاسعة مساءًا، والتي يحتضنها ملعب أولد ترافورد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن الجدير بالذكر انه يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق أرسنال اللندني المركز الثامن مؤقتاً برصيد 11 نقطة .





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سوف تنطلق مباراة القمة النارية بين كلا من مانشستر يونايتد أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد، فى تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحدية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.





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كما ستنقل أحداث المباراة هذه المباراة القوية بين الجانرز والشياطين الحمر، من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها المخصصة للدوري الإنجليزي beIN Sports HD2 بتعليق التونسي عصام الشوالي، ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباريات عبر روابط بسرعة وجودة عالية.





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يتوقع أن يبدأ سولشاير، مدرب اليونايتد بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: دي خيا، خط الدفاع: يونج – ماجواير – لينديلوف – وان بيساكا، خط الوسط: ميكتوميناي – ماتيتش – بوجبا، الهجوم: جيمس – جرينوود – ماتا.





بينما يتوقع أن يبدأ إيمري مدريب الأرسنال، بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: لينو، خط الدفاع: كولاسيناك – لويز – سوكراتيس – تشامبرز، خط الوسط: تشاكا – جندوزي – نيلسون – سيبايوس – بيبي، خط الهجوم: أوباميانج.



