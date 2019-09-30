غدًا.. البرلمان يفتتح أولى جلساته بدور الانعقاد الخامس

يستكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، غدا الثلاثاء أولى جلساته العامة بدور الانعقاد الخامس والأخير، بعد الانتهاء من عطلته الصيفية.









ويشهد المجلس النواب، خلال أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير، مناقشة العديد من القوانين، منها مجلس الشيوخ ومشروع قانون الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وتقسيم الدوائر وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم.



