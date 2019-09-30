خالد أبو بكر لـ الإخوان: بعينكم تحكموا مصر"

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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رئيس الدولة لا يملك قرار التصالح مع الإخوان، موضحًا أن قرار شعب، ومصريين أولادهم استشهدوا، معقبا: "بعين الإخوان يرجعوا لحكم مصر تاني".



وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم حاولوا ضرب الرئيس عبد الفتاح في عدة أمور ومنها النزاهة، مضيفا: "أقسم بالله لم تشهد مصر رئيسا نزيه ويحافظ على المال العام مثل الرئيس عبد الفتاح.



وشدد "أبو بكر"، على أن مصر تشهد حركة تنمية كبيرة، منوها بأن هناك فرق بين الرئيس السيسي عندما دخل الأمم المتحدة في 2014، والرئيس السيسي في الأمم المتحدة 2019، معقبا: "في فرق كبير أوي بين وضعنا في 2014 ومحدش عارف إيه الي هيحصل في مصر، وبين 2019 وإحنا راسنا مرفوعة، وكل العالم بينظر لنا نظرة مختلفة "، منوها بأن الإخوان أدركوا أنهم لن يتمكنوا من ضرب العلاقة بين الشعب والجيش، والعلاقة بين الشعب والرئيس.



ونوه "أبو بكر"، بأن الفترة القادمة ستشهد "أراجوزات" جديدة مثل محمد علي، وعتز مطر، ومحمد ناصر، ولكن من سيحاول إيقاف عرقلة مسيرة التنمية في مصر، أو سيحاول التعرض للمشروعات الضخمة التي تنفذها مصر "هنقطع إيده"، مؤكدا أن العالم كله ينظر إلى ما حدث في مصر السنوات الماضية نظرة احترام، وإذا كان هناك فضل لله، وبعده الشعب المصري.



