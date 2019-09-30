محمد صلاح مُرشح للإنتقال إلي عملاق إسبانيا

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مرشح بقوة للإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك لتدعيم صفوف الملكي في الموسم المقبل 2020-2021.





ووفقُا لشبكة "فوكس سبورتس" أن نادي ريال مدريد يسعي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وتتجه بوصلة فلورنتينو بيريز رئيس نادي الريال صوب الدوري الإنجليزي، وتحديدا نادي ليفربول، حيث يرغب في التعاقد مع نجم منتخب مصر محمد صلاح في الميركاتو المقبل.





وأكدت الشبكة العالمية أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح تأتي ليكون اللاعب المصري بديلا لصفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يواجه النادي الملكي صعوبات كبيرة في التعاقد معه، حيث أنه يوجد بند في عقده يتيح تمديد عقده مع باريس لمدة موسم اضافي.





وأوضحت أن سعر محمد صلاح سيكون أقل كثيرًا من كيليان مبابي، خاصة وأن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس الموافقة على رحيل "صلاح" الصيف المقبل، والاستفادة من قيمة الصفقة في تدعيم صفوف الفريق بصفقة جديدة.





ويرغب محمد صلاح في الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي بعد النجاحات التي حققها رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، وتتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ويسعي لخوض تحدي جديد في المرحلة القادمة، وسوف يرحب بالانتقال لنادي ريال مدريد حال تلقي عرضًا رسميًا.



