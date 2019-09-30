بعد إساءتهم لأم كلثوم.. "الباز": جماعة الإخوان في خصومة مع الحياة

رد الإعلامي محمد الباز، على إساءة الإخواني الكويتي عبد الله النفيسي لكوكب الشرق لأم كلثوم، موضحًا أن الإخواني الكويتي أساء إلى أم كلثوم إساءة بالغة، وتعامل معها بطريقة بها استخفاف تليق بعقول أفراد الجماعات الإرهابية.





وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "هذا العجوز الخرف يشفق عليه؛ لأنه يعاني من سطحية مطلقة مثل التيارات الإسلامية، وأنا مش هطلب منه يعتذر لأن دي أفكارهم".





وأكد "لإعلامي"، أن كوكب الشرق أم كلثوم لم تحول العالم العربي ومصر إلى "غرزة حشيش" مثلما وصفها الإخواني الكويتي عبد الله النفيسي، مشددا على أن الجماعات الإسلامية هي التي حولت العالم العربي والدول العربية إلى "حمامات من الدم".





وتابع الإعلامي محمد الباز: "كله إلا الست أم كلثوم، تيجوا عند الست أم كلثوم وتلتزموا الأدب"، مستكملًا: "لا ننتظر من الجماعة الإرهابية سواء داخل أو خارج مصر أي خير على الإطلاق".





وأضاف "الباز"، أن جماعة الإخوان في خصومة مع الحياة، وفي خصومة مع أي مظهر من مظاهر الحياة.



