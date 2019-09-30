خالد أبو بكر: "عرفت إن مش هيحصل حاجة بمصر لما شفت السيسي في الأمم المتحدة"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة كان للإعلام فيها تقدير خاص من مؤسسة الرئاسة، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة كانت تريد أن يرى الإعلام المصري ماذا يفعل الرئيس، مؤكدا أن كل خطوة خلال تلك الزيارة كانت مدروسة.





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم دعوة الإعلاميين المصريين لحضور اجتماع الرئيس السيسي مع رؤساء الشركات الكبرى على هاامش اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدا أن انطباعات رجال الأعمال عن مصر طيبة جدا.





وأضاف أن الاجتماعات كان بها كثير من الشفافية، وكان مقصودا أن يرى الإعلام المصري كواليس كافة التفاصيل، متابعا أن الرئيس السيسي كان يتعامل بمنتهى الثبات الانفعالي والثقة، معقبا: "أنا عرفت أن مش هيحصل حاجة يوم الجمعة أول ما شفت الرئيس السيسي في الأمم المتحدة".





ولفت "أبو بكر"، إلى أن الرئيس السيسي التقى بكم كبير من الزعماء، وكان الاجتماع خلف الاجتماع وبينهم فقط 3 دقائق، وأجندة الزيارة كانت ضخمة، منوها بأنه كان هناك ثقة بأن مصر لن تحدث بأي قلق، مؤكدا أن الحرب التي تتعرض لها مصر ورائها قطر وتركيا، معقبا ساخرا: "لا محمد علي، ولا علي محمد".



