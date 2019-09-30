نسرين طافش تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها (صور)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:14 م
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شيماء عطية
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خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة بعدسة الفنان أحمد رأفت.
وظهرت "نسرين" خلال الجلسة بإطلالة خفيفة وأنيقة، خيث ارتدت فستان ملون بالأخضر والأبيض وأطلقت شعرها منسابا.
وكانت نسرين طافش شاركت في فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي انتهى الجمعة الماضية، وجاءت جوائز الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي على النحو التالي:
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي)، وذهبت إلى فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) إلى فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا، وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) إلى فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني.
أما جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان"، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا".
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة
ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) إلى فيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني، وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أمير، وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد.
مسابقة الأفلام القصيرة
حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "أمي" للمخرج وسيم جعجع، وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر، وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي، وتنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز.
جائزة سينما من أجل الإنسانية
جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي، أما جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي.
وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني، وحصد جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" فيلم "1982" للمخرج وليد مؤنس.
وظهرت "نسرين" خلال الجلسة بإطلالة خفيفة وأنيقة، خيث ارتدت فستان ملون بالأخضر والأبيض وأطلقت شعرها منسابا.
وكانت نسرين طافش شاركت في فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي انتهى الجمعة الماضية، وجاءت جوائز الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي على النحو التالي:
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي)، وذهبت إلى فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) إلى فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا، وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) إلى فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني.
أما جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان"، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا".
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة
ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) إلى فيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني، وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أمير، وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد.
مسابقة الأفلام القصيرة
حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "أمي" للمخرج وسيم جعجع، وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر، وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي، وتنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز.
جائزة سينما من أجل الإنسانية
جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي، أما جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي.
وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني، وحصد جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" فيلم "1982" للمخرج وليد مؤنس.
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