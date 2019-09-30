الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة المصري بالدوري

Advertisements

أعلن الصربي يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمة الفريق المواجهة للمصري بالجولة الثانية من بطولة الدوري العام.



ويلاقي الإسماعيلي نظيره المصري الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية.



شهدت القائمة عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بجانب ضم دونجا ومدبولى بعد اكتمال جاهزيتهما.



القائمة كاملة كالتالى ..



حراسة المرمى .. محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد فوزى .



خط الدفاع .. محمد مجدى الجمل ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، أسامة إبراهيم ، أحمد أيمن.



خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق.



خط الهجوم .. شيلونجو ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى ، محمد الشامى ، وجيه عبد الحكيم.



من ناحية أخرى كلف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام جهاد جريشة بإدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي



ويواجه المصري نظيره الاسماعيلي مساء الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.



ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي.



وكان الإسماعيلي حقق الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة الأولى له ببطولة الدوري الممتاز ليخطف أول ثلاث نقاط له بالبطولة.



هذا وانتابت حالة من عدم الرضا مسئولو النادي الاسماعيلي وذلك بعد تلقيهم خطابا من الجبلاية يفيد باقامة مباراتهم ضد النادي المصري على ملعب برج العرب بدون جمهور