باستثمارات 17 مليون جنيه.. مشروع لتطوير قدرات الشباب وتوطين صناعة إلكترونيات السيارات

أقامت شركة منتور مصر حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديميتها المتخصصة "Mentor Academy of Excellence"، بالتعاون مع 14 جامعة في مصر، والتي تهدف إلى بناء القدرات الخاصة لدى الشباب والمتخصصين المصريين في مجال الإلكترونيات والنظم المدمجة بالسيارات .





وقال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس مصر، أن الشركة رصدت 17 مليون جنيه استثمارات في أكاديميتها خلال السنوات الثلاث المقبلة تشمل التجهيزات الفنية والتقنية والمواد العلمية اللازمة لتدريب المتدربين ، حيث يتولى تدريب المتدربين متخصصين على اعلى مستوى احترافي في المستويات المختلفة للتدريب، مؤكدا أن الشركة تفخر بالتعاون الوثيق مع الجامعات المصرية .





وأكد على أن الإستثمار في الأكاديمية يأتي انطلاقا من رؤيتنا الاستراتيجية لدعم وتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر ، مشيرًا إلي أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تطلقها الشركة في مصر في هذا المجال والذي يأتي تتويجا للنجاح الذي حققته على مدار 25 عاما الماضية، وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين في مجال تصميم الإلكترونيات والبرمجيات، ويؤكد على الثقة في الكوادر البشرية المؤهلة في مصر والذي يعكس استمرار التعاون مع شركاء النجاح من الجامعات المصرية وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمعهد القومي للاتصالات NTI والجامعة الأمريكية بالقاهرة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





وتابع الطحاوي: "إستراتيجية الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع استراتيجية الحكومة المصرية الداعمة لصناعة الإلكترونيات"، متوقعًا أن يصل إجمالي المتدربين في البرنامج حتى نهاية العام إلى 200 متدرب على الأقل.





وقالت الدكتورة ريهام السباعي، مديرة تطوير الأعمال و التسويق والبرامج الأكاديمية بشركة منتور مصر، أن البراند الجديد الذي اطلقته الشركة فى مصر يأتي تتويجًا لاعمالها في السوق المحلية والتي تمتد على مدار 25 عام من خلال التعاون مع الجامعات المختلفة في اطلاق برنامج Post Graduate"" ، مشيرة إلي أن أولى الدورات التدريبية في هذا الصدد قد انطلقت في يوليو الماضي واليوم يُكلل النجاح بالأحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين.





والبرنامج التدريبي تم تقسيمه على أربعة مستويات أساسية وتصل فيه مدة المستوى الأول إلى 6 أسابيع وبعد الإنتهاء من كل مستوى يتم عقد اختبارات لكل المتقدمين لتأهيلهم الى المستويات الأعلى ، حيث يشترط للمتقدمين في البرنامج أن يكونوا حديثي التخرج أو مر على تخرجهم ثلاث سنوات.







