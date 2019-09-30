أونلاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر يونايتد جودة متعددة NOW

رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر كورة لايف koora live ، اليوم الاثنين على ملعب أولد ترافورد مقعل الشياطين الحمر ضمن مبارايات الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز موسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، ويسعى الفريقان للظفر بنقاط المباراة الثلاث وتحسين وضعهم في ترتيب جدول الدوري للتواجد بين الكبار في المراكز الأربعة الأوائل بعد ابتعادهم عن المنافسة لفترة طويلة وهو ما لا يليق بحجم الفريقان كونهم من كبار أندية البريميرليج عبر تاريخه ، وتعد مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال واحد من كلاسيكيات الكرة العالمية لما يحمله الفريقان من تاريخ عريق في الكرة الأوروبية والإنجليزية.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز ، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر

ويسعى فريق أرسنال للفوز اليوم على منافسه مانشستر يونايتد وتحسين موقعه في جدول الدوري لامتلاكه إحدى عشرة نقطة يحتل بهم المركز الثامن وهو ما لا يليق بحجم ومكانة الجانرز ولمواصلة نتائجه الإيجابية مؤخرا بعد الفوز في المباراة الماضية على فريق أستون فيلا بثلاثية ، وفي المقابل يدخل مانشستر يونايتد المباراة ولا بديل عن الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث والخروج من النفق المظلم لاحتلاله المركز الحادي عشر برصيد ٨ نقاط فقط ، بالإضافة إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة التي تلقاها الاسبوع الماضي أمام ويست هام في الاسبوع السادس من عمر المسابقة.





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