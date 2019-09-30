عاجل - تشكيل مانشستر يونايتد أمام آرسنال.. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الآن beIN HD 2

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أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.



ويأتي التشكيل الأساسي لفريق مانشستر يونايتد كالتالي :-



حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.



خط الدفاع : اشلي يونج - تنزيبا - ماجوير - ليندلوف.



خط الوسط : بول بوجبا - بيريرا - لينجارد - ماكتوميناي.



خط الهجوم : دانيل جيمس - راشفورد.



وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.



