عاري الصدر.. أحدث إطلالة لمحمد رمضان على "إنستجرام"

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شارك الفنان الشاب محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، ظهر فيها عاري الصدر داخل غرفة الملابس الخاصة به.



وكان رد الفنان محمد رمضان على هجوم البعض عليه واتهامه بعدم مراعاة استشهاد أبطال سيناء أثناء إحيائه حفل أول أمس الجمعة خلال التظاهرات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.





ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر" فيديو من الحفل، بعد معرفته الخبر، وكتب: "بالنسبة لـ لأخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنیش شهداءنا في سينا والله فور معرفتي

خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال

الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع الملیون

مصري اللي في الشارع أمامي وطلبت

النشيد الوطني حدادا على الأبطال

اللهم اسكنهم فسيح جناته

#يا أعداء مصر كفاية_تضلیل".



وكان رد الفنان الشاب محمد رمضان على مهاجمي تباهيه بثراءه الفاحش، وعدم إحساس بفقر المصريين وعوزهم، مؤكدا أنه كان فقيرا لمدة ٢٢ عاما، ولكنه ثابر حتى وصل لحلمه ولم يلقي العثرات التي واجهته على الظروف، معتبرا نفسه إشارة أمل لكل من يريد النجاح في أي مجال.





وأضاف "رمضان" في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حقي عليكوا أن لا تشمتوا الدول الآخرى فينا"، مضيفا "حزين أننا نبقى عرايس مارينوت وصوتنا مش مننا".





وتوجه "رمضان" برسالة للشعب المصري أن يغلق بابه عليه، ولا يشمت الناس فينا"، لافتا أن مص رتتقدم منذ ٧ سنوات، ولم ينفٍ غلاء الأسعار وتغيير الأوضاع، مؤكدا أن المصريين قادرون على التحمل، وموضحا أن الرئيس يعرف كل شئ وهناك أجهزة تنقل له معاناة المصريين.



هجوم على المقاول الفنان والجزيرة



وهاجم "رمضان" المقاول الفنان محمد علي الذي دعى من منفاه في إسبانيا إلى تظاهرات، قائلا "لو راجل انزل أنت".



وتابع "رمضان" موجها رسالة لقناتي "الجزيرة"، و"الشرق": "عايزين إيه من مصر، ولماذا تركزون على السلبيات".



زوجته تصوره من المنزل



ولفت "رمضان" إلى أنه لم يتلق تعليمات لتصوير الفيديو كما سيلمح البعض، مؤكدا ان زوجته هي من صورته، وهو من أراد توجيه رسالة للمصريين.





أغنية ضد أعداء الوطن



وكشف "رمضان" في نهاية الفيديو عن تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "هما عايزينها فوضي" والتي سيهاجم فيها أعداء الوطن، مطالبا أمهات المصريين أن تحسبن الله على كل خاين خسيس للوطن.



زلزال



كان محمد رمضان شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.



مهرجان الجونة



ورغم انتقاده لمهرجان الجونة السينمائي، ووصفه بمهرجان الخمور، وتبادل النقد بينه وبين الفنانة بشرى إحدى مؤسسي المهرجان، شارك محمد رمضان في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي.



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