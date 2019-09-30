عاجل - تشكيل آرسنال أمام مانشستر يونايتد.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد بث مباشر beIN Live
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
أعلن يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.
ويأتي التشكيل الأساسي لأرسنال ضد مانشستر يونايتد كالتالي :-
حراسة المرمى : لينو.
خط الدفاع : تشامبرز - ديفيد لويز - سوكراتيس - كولاسيناك.
خط الوسط : تشاكا - جندوزي - توريرا.
خط الهجوم : نيكولاس بيبي - ايميريك اوباميانج - ساكا.
ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.
وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.
ويأتي التشكيل الأساسي لأرسنال ضد مانشستر يونايتد كالتالي :-
حراسة المرمى : لينو.
خط الدفاع : تشامبرز - ديفيد لويز - سوكراتيس - كولاسيناك.
خط الوسط : تشاكا - جندوزي - توريرا.
خط الهجوم : نيكولاس بيبي - ايميريك اوباميانج - ساكا.
ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.
Advertisements
- إيمري يعلن التشكيل الناري لأرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد
- التشكيلة الرسمية لموقعة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال
- أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
- تشكيلة أرسنال الرسمية في مواجهة فالنسيا
- التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول وأرسنال في البريميرليج
- تشكيل آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال liverpool vs arsenal
- رابط طلقة: kora online كورة لايف: مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وارسنال الشوط الثاني كورة ستار يلا شوت yalla shoot صلاح
- موعد مباراة آرسنال وواتفورد بث مباشر اليوم 15/9/2019| مشاهدة مباراة آرسنال وواتفورد بث مباشر beIN SPORTS HD 1
- التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي