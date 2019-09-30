عاجل - تشكيل آرسنال أمام مانشستر يونايتد.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد بث مباشر beIN Live

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أعلن يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.



ويأتي التشكيل الأساسي لأرسنال ضد مانشستر يونايتد كالتالي :-



حراسة المرمى : لينو.



خط الدفاع : تشامبرز - ديفيد لويز - سوكراتيس - كولاسيناك.



خط الوسط : تشاكا - جندوزي - توريرا.



خط الهجوم : نيكولاس بيبي - ايميريك اوباميانج - ساكا.



ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.