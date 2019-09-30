مدرب منتخب مصر السابق مرشحًا لقيادة مُتذيل الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن مدرب منتخب مصر السابق المكسيكي خافيير أجيري، مرشحًا بقوة لتدريب أحد الأندية الإماراتية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما رحل عن تدريب الفراعنة عقب اخفاق بطولة أمم إفريقيا 2019.





وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن إدارة نادي اتحاد كلباء الإماراتي لكرة القدم، تبحث في عدد من السير الذاتية لبعض المدربين من المدارس التدريبية المختلفة، وذلك لاختيار مدرب جديد للفريق الأول، خلفاً للمقال الإيطالي فابيو فيفياني، حيث بدأت الإدارة في مفاوضات مع عدد من المدربين، للاتفاق مع أحدهم خلال التوقف المقبل.





وأكدت الصحيفة الاماراتية دخول المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، ضمن قائمة المرشحين، بعد انتهاء علاقته مع الفراعنة، بالإضافة إلى عدد من المدربين، ومن بينهم كرونسلاف مدرب بني ياس السابق، ومدرب برازيلي سبق له العمل في دوري الخليج العربي.





يذكر أن "أجيري" تولي تدريب منتخب مصر في أغسطس عام 2018، وقاد الفريق في 12 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة، ورحل في يوليو الماضي، بعد خروج منتخب الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا.





ويتذيل فريق اتحاد كلباء جدول ترتيب دوري الخليج العربي (الدوري الاماراتي) بدون رصيد من النقاط، وذلك بعدما خسر أول مباراتين في البطولة أمام العين بنتيجة 3-2، وأمام فريق الشارقة بنتيجة 3-1.