شاهد.. أحدث إطلالة لياسمين صبري

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة رقيقة وأنيقة.



ونالت الصورة إعجاب جمهور ياسمين صبري ومتابعيها ممن أثنوا على جمالها وأناقتها.



وتحرص الفنانة الشابة ياسمين صبري على الحفاظ على رشاقتها وجسدها الرياضي، حيث اعتادت ممارسة الرياضة خاصة السباحة منذ صغرها.



وتشارك "ياسمين" جمهورها بصور كثيرة من الصالات الرياضية التي ترتادها، وتبرز الصور مدى رشاقتها ومرونتها.



وخضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة vogue بالعربية في شهر يوليو الماضي.



وظهرت "ياسمين" بلوك بسيط وهادئ نال إعجاب جمهورها.



ذكر أن ياسمين صبري قدم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، من خلال مسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان الماضي.



مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم، وهو تأليف محمد عبد المعطى، وانتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد سمير فرج.



"حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف.



وأثارت بوسترات مسلسل "حكايتي" التي تقوم بطولته الفنانة ياسمين صبري، الجدل خصوصًا مع الاتهامات المتتالية بالتقليد والسرقة.



وظهر التشابه في البوستر الأول للعمل والذي ظهر به تطابق مماثل مع الفيلم الوثائقي "Dior and i".



وللمرة الثانية اتضح التطابق التام بين البوستر الثاني للمسلسل مع فيلم the dressmaker والتي لعبت بطولته الممثلة البريطانية الحائزة على الأوسكار كيت وينسلت، وتظهر فيه كلتا الفنانين وهما منكبتان على ماكينة خياطة