الجمعة.. هشام ماجد وشيكو ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

يحل الفنانين هشام ماجد، وشيكو، ضيفان على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.





يتناول اللقاء أحاديث عن الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة، ولماذا تردد مؤخرًا أنباء عن الخلافات بينهما، كما يتحدث شيكو عن مواصفات فتاة أحلامه. ويقدم أمير كرارة خلال الحلقة بعض الأغنيات بمشاركة الفنانة ياسمين علي.





يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 4 أكتوبر، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.









يذكر أن قررت فضائية "ON E"، قررت تأجيل الحلقة السباقة من برنامج "سهرانين"، لتغطيتها فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

البرنامج يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

كان أمير قد استضاف في الحلقة الماضية الفنانين بيومي فؤاد وأحمد فهمي، وتناول اللقاء أحاديث طريفة عن المواقف التي جمعت بينهما في كواليس الأعمال التي جمعتهما. كما قدمان بعض الأغاني خلال الحلقة.

وكشف النجم كريم عبد العزيز، قبل إذاعة حلقته بشهر أنه سيحل ضيفاً على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه صديقه النجم أمير كرارة، معلناً إذاعة الحلقة في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وقام عبد العزيز، بنشر صورة تجمعه بصديقه أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق بالقول: "النجم الكبير في حلقة من برنامجه " سهرانين " هيتذاع أخر اغسطس.. صباحكم رضا".

يذكر أن كريم عبد العزيز، احتفل بعرض فيلمه "الفيل الأزرق" الجزء الثاني في دور العرض السينمائي، والفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وانتهى الفنان هيثم شاكر، من تصوير حلقة لصالح برنامج "سهرانين" للفنان أمير كرارة، ليتم عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف "هيثم" خلال الحلقة كواليس عودته بألبومه الجديد وكل مايحمله من تفاصيل.

وقام شاكر، بتصوير ثلاث أغاني من الألبوم علي طريقة الفيديو كليب باليونان تحت إشراف المخرج اليوناني يانس ديمولتساس، كما خضع لجلسة تصوير خاصة لبدء الحملة الدعائية للألبوم بعدسة المصور شريف مختار، وتعاون هيثم، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أمير طعيمة، محمد عاطف، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، ومحمد رفاعي.



