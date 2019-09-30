بعد تألقها في ختام الجونة.. رشا بن معاوية تستأنف "شبر ميه"
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:04 م
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الفجر الفني
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بعد أن شاركت في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تستعد الفنانة الشابة رشا بن معاوية لاستئناف تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد "شبر ميه" المقرر عرضه قريبا.
يذكر أن رشا بن معاوية خطفت الأنظار خلال بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، بعد تألقت بفستان أزرق حمل توقيع مصمة الأزياء الشهيرة سهير القابسي، وستايسلت إيمان خاميسي.
يذكر أن مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه في 50 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، وسيناريو وحوار ورشة كتابة وإخراج طارق رفعت.
تدور أحداث مسلسل شبر مية" فى اطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته.
وحلت الفنانة التونسية رشا بن معاوية، ضيفة على برنامج "كلام ستات" المذاع قناة ON E، مساء اليوم الأحد.
وشاركت "رشا" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل"، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحسن حسني، ومحمود البزاوي، ودياب، والتونسية عائشة بن أحمد.
ويستهل البرنامج فقراته اليوم، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف أماني يوسف مصممة الشنط، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.
يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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