رئيس جامعة دمياط يدعم أحد موظفيه بحضوره مناقشة ماجستير

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قام الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، لجميع المتميزين من منسوبي جامعة دمياط، تفضل بالانتقال الى قاعة المؤتمرات بكليه العلوم، وتلبية لدعوة الباحث أحمد محمد شادي الاخصائي الرياضي بمكتب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث لحضور مناقشة رسالة الماجستير المقدمة منه بكلية التربية الرياضية، قسم علم النفس الرياضي بعنوان" المسؤوليه الاجتماعيه وعلاقتها بالانتماء " لممارسي بعض الانشطة الطلابية بجامعة دمياط.



وتأتى زيارة رئيس الجامعة في ضوء تحفيز للعاملين بالجهاز الإداري لتطوير وتنمية قدراتهم أكاديميا واداريا، ولقد أثنت لجنه المناقشة والحكم على موضوع البحث ومستوى الباحث والذي يوضح المستوى الراقي للبحث العلمي بالجامعة.



ويعتبر حضور الدكتور رئيس الجامعة تعبيرا رمزيا عن تقديره لجميع العاملين الإداريين بالجامعة في شخص الباحث.



وفي ختام المناقشة تقدم "دعدور" بالترحيب بلجنة المناقشة والحكم وتم التقاط صور تذكارية معهم.و جدير بالذكر أن لجنة المناقشة تكونت من الأستاذ الدكتور محسن النحريرى كابتن منتخب مصر وغزل المحلة السابق وأستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بكليه التربيه الرياضيه بنات جامعه الاسكندريه (مناقشًا ورئيسًا) والدكتور احمد عبد الله الروبي استاذ علم النفس الرياضي بكليه التربيه الرياضيه ووكيل كليه التربيه النوعيه بجامعه بورسعيد (مناقشا) والدكتور محمد منير عبد الرازق استاذ علم النفس الرياضي (مشرفا).