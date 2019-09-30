بشري سارة للزمالك.. تعرف عليها
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:53 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يستعد مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للعودة مرة آخرى للمشاركة في مباريات الابيض المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وأكد الجهاز الطبي للفريق ان اللاعب أصبح جاهز للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته، عقب انتهاء فترة الراحة والتأهيل التي عقبت الجراحة التي خضع لها فتحي.
وخضع اللاعب لبعض الفحوصات والاشاعات للتأكد من سلامة الركبة اثناء تواجده في ألمانيا، والتي أكدت على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات مرة آخرى بشكل طبيعي.
وأصبح موقف مشاركة مصطفى فتحي في المباريات بيد الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، حيث من المقرر ان يعود اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة إلى القاهرة، من اجل الانضمام للتدريبات الجماعية للأبيض.
وقد سافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الطبيب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الابيض من احل الاطمئنان على سلامة الركبة من الطبيب الذي قام بعمل الجراحة له.
في سياق متصل بدأ فريق الزمالك الاستعدادات الأخيرة لمباراة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.
Advertisements
- الزمالك ينجح في قيد نانا بوكو وفتحي بعد سداد جزء من مستحقات فتح الله
- بهاء مجدي ينتظم في مران الزمالك استعدادا لمباراة المقاولون
- اختبار طبي لمصطفي فتحي في الزمالك
- مصطفى فتحي في ألمانيا للخضوع لفحص طبي شامل
- الأهلي يحسم عودة علاء وسعد ونيدفيد
- تعرف على شرط الزمالك لتعديل عقد مصطفي محمد
- ميتشو يجري تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاصة
- ميتشو يدرب لاعبي الزمالك على ركلات الترجيح
- مران الزمالك.. تعليمات خاصة لطارق حامد وعودة زيزو
- الزمالك يكشف آخر تطورات حالة مصطفي فتحي
المزيد عن: مصطفي فتحي عودة مصطفي فتحي الزمالك اليوم الزمالك أخبار الزمالكتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر