ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بشري سارة للزمالك.. تعرف عليها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:53 م
Advertisements
بشري سارة للزمالك.. تعرف عليها
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يستعد مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للعودة مرة آخرى للمشاركة في مباريات الابيض المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأكد الجهاز الطبي للفريق ان اللاعب أصبح جاهز للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته، عقب انتهاء فترة الراحة والتأهيل التي عقبت الجراحة التي خضع لها فتحي.

وخضع اللاعب لبعض الفحوصات والاشاعات للتأكد من سلامة الركبة اثناء تواجده في ألمانيا، والتي أكدت على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات مرة آخرى بشكل طبيعي.

وأصبح موقف مشاركة مصطفى فتحي في المباريات بيد الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، حيث من المقرر ان يعود اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة إلى القاهرة، من اجل الانضمام للتدريبات الجماعية للأبيض.

وقد سافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الطبيب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الابيض من احل الاطمئنان على سلامة الركبة من الطبيب الذي قام بعمل الجراحة له.

في سياق متصل بدأ فريق الزمالك الاستعدادات الأخيرة لمباراة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصطفي فتحي عودة مصطفي فتحي الزمالك اليوم الزمالك أخبار الزمالك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
21:00
-
أرسنال

DMCA.com Protection Status