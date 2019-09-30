ثروت الخرباوي يكشف عن نشأة الجماعة الإرهابية في قطر

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قال ثروت الخرباوي المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين هربوا إلى قطر عام 1954 بعد محاولتهم قتل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيًرا إلى أنه كان من ضمن الهاربين القيادي عبد المعز عبد الستار تلاه عدد من الإخوان.



وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن معظم الهاربين كانوا من الأزهر وبعضهم كانوا في التعليم وأبرزهم يوسف القرضاوي، مشيرًا إلى أن أمير قطر في ذلك الوقت أسند لـ عبد المعز عبد الستار إنشاء مدرسة دينية.



ولفت إلى أن قطر في ذلك الوقت كانت صحراء ولا يوجد لديها أى شكل من أشكال الحضارة نهائيا؛ حيث كانت عبارة عن مجموعة من البيوت المبنية من الطين أوالخيام.



وتابع المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين: "الإخوان أنشئوا أول مدرسة في قطر لنشر فكرهم العقائدي للتنظيم"، لافًتا إلى أن الشعب القطري كان ينتظر الصحف المصرية واللبنانية والتي تأتي إليهم طيران ليطلعوا على ما يحدث في العالم.



ونوه "الخرباوي" إلى أن حاكم قطر آل ثاني كان يتفق مع الإخوان في الفكر عكس الإمارات والسعودية، متابعًا: "مرت السنوات وأصبح للإخوان وجود كبير في قطر، واستطاعوا السيطرة على منظومة التعليم في الدوحة لنشر فكرهم بالإضافة إلى اهتمامهم بالإعلام الذي تطور بعد ذلك ليصل إلى قناة "الجزيرة".

