بشري سارة لريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

عاد البرازيلي مارسيلو لديناميكية الفريق بعد قيامه بالتدريب منفرداً الأحد للتعديل بمشاركته مع ريال مدريد أمام فريق كلوب بروج غداً الثلاثاء في دوري الأبطال وهو اللقاء الذي سيغيب عنه كل من ميندي وماركو أسينسيو.







ومن الواضح أن الظهير البرازيلي قد تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به، ولذا لم يرغب المدرب زين الدين زيدان في تعجيل عودته وفضّل عدم مشاركته في مباراة الدربي أمام أتلتيكو مدريد حتى تسنح له فرصة المشاركة بلقاء دوري الأبطال، والذي يرغب "الميرينغي" في الفوز به عقب خسارته في أولى مباريات البطولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.







وغاب عن المران الأخير كل من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو فقط. وقاد زيدان التدريب الذي تواجد به 25 لاعباً كان من بينهم أيضا إيسكو ألاركون الذي عاد أيضا بعد التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به.







وسيتمكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الاعتماد على كل من سرخيو راموس وناتشو فرنانديز في هذه المباراة، وذلك بعد قضائهما عقوبة الإيقاف لمدة مباراة -حيث غابا عن مباراة البي إس جي- التي حصلا عليها في النسخة الماضية للبطولة.