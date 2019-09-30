"الأرصاد" تُحذر من انتشار هذه الظاهرة الفترة المقبلة (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تنعم بطقس مستقر في الأحوال الجوية على كافة محافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي، لكنه يُحذر من إنتشار الشبورة المائية، بالقرب من الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، خاصة في الصباح الباكر، لذلك على السادة السائقين توخي أقصى درجات الحذر، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الطلاب.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية، وفي نهاية الأسبوع ستنخفض الحرارة درجة أو درجتين، ولكن الشبورة المائية ستستمر الفترة المقبلة، بسبب إرتفاع نسبة الرطوبة في الصباح، مع عدم نشاط الرياح بصورة كبيرة.



ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الصغرى ليست منخفضة بصورة كبيرة، خاصة أنها تتراوح ما بين الـ22 و27 درجة مئوية، ومن الممكن تحمل درجة الحرارة في هذا الوقت بملابس الصيف، معقبًا: "هناك نشاط للرياح وقت الفجر، وهذه الفترة تكون درجة الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ، لكن باقي اليوم تكون درجة الحرارة جيدة".



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الملاحة البحرية طبيعية في البحر الأبيض والبحر الأحمر على حد سواء، وهناك إضطراب في الملاحة البحرية في خليج السويس.

