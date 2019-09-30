بلدية المحلة يهزم مركز شباب تلا بثلاثية وديا

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حقق بلدية المحلة فوزا وديا على فريق مركز شباب تلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب البلدية المحلة في إطار استعداد الفريقين لبدء الموسم الجديد.



تقدم للبلدية علاء شعبان بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وعزز عمرو مصطفى بالهدف الثاني للبلدية في الدقيقة ٣٧ وقلّص محمود الصفطاوي الفارق لتلا بهدف في الدقيقة ٣٩ من الشوط الأول واختتم أهداف المباراة كريم بدير للبلدية بهدف ثالث من ركلة جزاء بالشوط الثاني.



وأدار المباراة تحكيميا وليد فايز وساعده وائل الألفي ومحمد الحاج.



وسوف يلتقي البلدية الثلاثاء مع فريق بني عبيد على ملعب البلدية في الثالثة عصرا.



وكان فريق البلدية قد خاض العديد من المباريات الودية إستعدادا لبدء الموسم الجديد حيث لعب مع الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين ومع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة ثم مع ميجا سبورت وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ومع الحامول وإنتهت بفوز البلدية بأربعة أهداف مقابل هدف.



وقد تعاقد بلدية المحلة مع 10 لاعبين لتدعيم الفريق وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.



وأوقعت قرعة الدوري الممتاز ب بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.



وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وأمين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.



ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديةفي تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم بعد غياب دام لعدة سنوات.