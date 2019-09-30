ثروت الخرباوي: الشعب المصري لن يقبل وجود جماعة الإخوان في الحكم مرة أخرى

أكد ثروت الخرباوي المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الانشقاقات بين قيادات جماعة الإخوان في تركيا وقطر أضعاف لعناصره في مصر، مشيرًا إلى أن الانشقاقات تكشف الفساد في داخله.





وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الانشقاقات في الجماعة الحالية هي الأكثر قسوة في تاريخ التنظيم الإرهابي، موضحًا أنهم كان لديهم وهم العودة للحكم في مصر مرة أخرى، حيث كان التنظيم الإرهابي يعلم أفراده أن الإسلام لا يقوم إلا بحكم الجماعة الإرهابية، واصفا إيًاه بالكلام الرخيص.





وأشار المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين إلى أن"الإخوان لديهم خطاب معلن وأخر موجه لعناصره والذي يؤكد على ضرورة حكم الجماعة وأنهم الجنود لتنفيذ المهمة".





ونوه إلى أن الجماعة استغلت المقاول الهارب محمد على؛ لأنه "شعبي" ولديه القدرة على مخاطبة الجماهير والطبقات الدنيا والأقل من المتوسطة؛ ويستطيع أن يحرك الفقراء ضد مصر، مشيًرا إلى أكاذيب محمد على لم تحرك الشعب المصري؛ الذي لديه مناعة بما يحاك ضد الوطن فضلًا عن دور الإعلام في توعية المواطنين، ودوره في مواجهة الأكاذيب خلال الفترة الماضية.



