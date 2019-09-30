يلا شووت NoW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KoRa LiVe تابع لايف LivE7Hd رابط ماتش الهلال AlHilal nOW

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يلتقي نادي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.





وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.





ويتقابل الفائز في قبل نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.





وكان السد آخر أندية غرب آسيا التي تتوج بلقب البطولة، وذلك عام 2011، في حين يمتلك الهلال ستة ألقاب قارية، لكنه لا زال ينتظر الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.





إلى جانب لقب 2011 حصل السد على بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1989، من جهته فاز الهلال بلقب البطولة مرتين عامي 1992 و2000.





وقد تواجه الفريقين ثماني مرات من قبل في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، منذ المواجهة الأولى في عام 2010، ويمتلك الهلال أفضلية في المواجهات المباشرة من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاث تعادلات، وكانت آخر مباراة بينها في أيار/مايو 2015 حيث فاز الهلال 2-1.





ويطمح السد في تحقيق الفوز على أرضه، خاصة وأنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار خارج ملعبه في البطولة هذا العام، في حين أن الهلال خسر مباراة واحدة فقط خارج ملعبه.





وبلغ السد الدور قبل النهائي العام الماضي، في حين تأهل الهلال إلى هذه المرحلة أربع مرات في السنوات الست الأخيرة.





وكان السد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي السعودي و8 لباختاكور الأوزبكي و7 لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل بواقع 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على التصر السعودي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.





في المقابل تصدر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.