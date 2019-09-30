بسبب النظافة والبناء المخالف.. محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس بالخانكة

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أقال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم رئيس الوحدة المحلية لقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وذلك لعدم تنفيذه التعليمات الخاصة بالنظافة وانتشار البناء المخالف فى القرية.



وكان المحافظ قد كلف رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مستوى النظافة ووضعها كهدف استراتيجي خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك خلال جولته اليوم لمركز ومدينة الخانكة حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية، وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأكد المحافظ، أن العمل الميداني فى الشارع هو الأساس ورضا المواطن هو معيار التقييم للجميع وضرورة التعامل مع الشوارع الفرعية بنفس الاهتمام بالشوارع الرئيسية، وأنه سيمر عليها بنفسه للتأكد من رفع تجمعات القمامة منها، مؤكدا أنه سيكون هناك حوافز للمجيدين ومحاسبة شديدة للمقصرين.



وكان قد أقال محافظ القليوبية،الأربعاء الماضي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نوي التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك لعدم تنفيذه التعليمات الخاصة بالنظافة فى القرية.





وكان المحافظ قد كلف رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مستوي النظافة ووضعها كهدف استراتيجي خلال الفترة القادمة.



وأكد المحافظ علي أن العمل الميداني فى الشارع هو الأساس ورضا المواطن هو معيار التقييم للجميع وضرورة التعامل مع الشوارع الفرعية بنفس الاهتمام بالشوارع الرئيسية، وأنه سيمر عليها بنفسه للتأكد من رفع تجمعات القمامة منها، مؤكدا أنه سيكون هناك حوافز للمجيدين ومحاسبة شديدة للمقصرين.



وكان قد أقال محافظ القليوبية، قبل عدة أيام رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب المخالفات على البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية.





جاء ذلك خلال جولته لقرى الوحدة المحلية بباسوس وشلقان حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتشكيل لجنة لحصر جميع المخالفات بالوحدة من تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإشغال طريق وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ اللازم قانونًا حيال هذه المخالفات الصارخة.



كما أجرى جولة مفاجئة بعدد من مدن المحافظة أعلن خلالها الحرب على مافيا البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث قام بجولة بمدن القناطر الخيرية وطوخ وبنها تفقد خلالها المباني المخالفة المبنية خارج الحيز العمراني بالمخالفة، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقيليوبية ورؤساء المدن الواقع في نطاقها المخالفات.



وخلال الجولة أمر المحافظ بإزالة عدد كبير من قاعات الأفراح والكافتيريات المخالفة علي الرياح التوفيقي بكل مدن المحافظة وتجميل ونظافة مدخل سوق الخضار بمدينة بنها وإزالة الإشغالات بمواقف القناطر الخيرية والقرى الواقعة على خط 12 بقرب برشوم وإمياي والعمار وبلتان والعبادلة.





وأكد أنه سيقوم بنفسه يوميا بجولات مفاجئة بمدن المحافظة لمتابعة الخدمات ومتابعة أي مخالفات مشيرا أنه لن يسمح بأي مخالفة بالمحافظة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممسئولين المقصرين في أداء أعمالهم ولن يتم الإبقاء على أي مسئول في عمله يكتتشف تورطه أو تستره على اي مخالفة وسيتم التحويل للنيابة مباشرة للتحقيق في المخالفات الواقعة في نطاقه.



وأضاف أنه سيتم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن وسيتم إزالة كافة المباني المخالفة التي تم حصرها من قبل المحافظة ومديرية الزراعة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مقاول ينشأ عقار بالمخالفة ومصادرة معداته وتسليمه للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه لأنه شريك أساسي بالمخالفة.



وأضاف أنه لن يعد من المقبول أن تظل هذه المخالفات هكذا دون التدخل لإزالتها وإسترداد هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية لأجيالنا القادمة مشيرا ان الأراضي الزراعية خط أحمر.





