الميريا يخسر للمرة الأولى ويفقد صدارة الدوري الإسباني الدرجة الثانية

خسر فريق الميريا للمرة الأولى وفقد صدارته للدوري أمام ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد، على ملعب "ملعب ألعاب البحر الأحمر المتوسط"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2020/2019.

وتعرض فريق الميريا للهزيمة لأول مرة في مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما انتزع قادش الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 19.





وكتب نادي الميريا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عقب نهاية مباراة قادش: "لم تكن النتيجة التي نتمناها، ينتظرنا الكثير من العمل للعودة للصدارة".

ويذكر أن الميريا سيحل ضيفًا على ريال سبورتنج خيخون، يوم الخميس المقبل، على ملعب "المولينون"، في إطار منافسات الجولة 9 من مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني.



وحقق الميريا طفرة هائلة و نتائج جيدة للغاية، بعد مرور 8 جولات من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وذلكوفقًا للنتائج التي حققها في نفس عدد المباريات في المواسم الماضية.





ويعتبر فريق الميريا مرشحًا بقوة للتأهل لبطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم المقبل.





فاز فريق الميريا في 5 مباريات وتعادل مرتين، بينما خسر في مباراة وحيدة فقط، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للنادي العريق.