رئيس مجلس الدولة للموظفين: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في السابق

التقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالموظفين في المجلس، واستمع لشكواهم وطلباتهم واقتراحاتهم ووعد بالاستجابة لها مادامت عادلة أو بدون سبب، وقرر أنه سيسحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.





وصرح مصدر بالمجلس أن السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط فى أدائه، كما قال رئيس المجلس إن المكافآت سيتم صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما بشر جميع الموظفين أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، مما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.





وأشار إلى أن رئيس المجلس أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين، كما أكد المستشار رئيس المجلس على أن الموظفين شركاء لنا في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.





وأضاف أن اللقاء حضره المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس الذي أشار لاحترامه لجميع الموظفين في المجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم، وأشار إلي إصدار القرار رقم ( 587) لسنة2019م بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلي أصحابها، وأكد على أن بابه مفتوح للجميع، وأنه لن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، وأن الجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة.



