100 مصنع سعودي يستعد للثورة الصناعية الرابعة

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كشفت ثلاث هيئات حكومية سعودية عن تحالفها من أجل الترويج لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في 100 مصنع بالمملكة.



وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON) من خلال برنامج الإنتاجية الوطني، بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل مساعدة الشركات الصناعية على التحول رقميًا.



وأكد خالد السالم، المدير العام في الهيئة، أن البرنامج يسعى لدعم المصانع في تحقيق أعلى معدلات كفاءة الإنتاج من خلال وضع خطط التحول.



وستخدم هذه الخطط مفاهيم التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في 100 مصنع حالي.



وأضاف سالم أن الهيئة متخصصة في اختيار المصانع وفقًا لمعاييرها وتقييم حالتها، بالإضافة إلى إجراء دراسات مفصلة ثم وضع خطط التحول.



والصندوق بدوره مسؤول عن إجراء دراسة جدوى وتمويل المصانع على أساس النظم المعتمدة.



وأشار إلى أن الدراسة الشاملة لإعداد 100 مصنع للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيتم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التكنولوجيا بما في ذلك 20 مصنعًا، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك، و80 مصنعًا سيتم الإعلان عنها لاحقًا.



وعلاوة على ذلك، ستعقد ورشتي عمل بين الأطراف المشاركة لوضع معايير اختيار المصانع.



وتم إطلاق البرنامج من خلال ثلاث ورش عمل عقدت في الرياض وجدة والدمام وحضرها أكثر من 200 مصنع.



جدير بالذكر أن البرنامج هو اختصار لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، وأكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية تندرج تحت هذا.

