طلاب جامعة بنها في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

نظمت جامعة بنها، زيارة طلابية للعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.





وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ان الزيارة تم تنظيمها بالتنسيق مع ادارة التربية العسكرية بالجامعة وبمشاركة وفدا طلابيا مكون من 50 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة ومشرفى الأنشطة الطلابية برعاية الشباب بالجامعة.





وأشار الى أن وفد طلاب الجامعة قام بزيارة مسجد الفتاح العليم ومبنى الكاتدرائية وحي السفارات والوزارات والهيئات الحكومية، كما تفقد الوفد الطلابى مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتميز.





على جانب آخر وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات على صرف منحة 600 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.





وقالت ساميه عبدالحميد أمين عام الجامعة انه جارى الانتهاء من جميع اجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية علي أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.





وعلي جانب آخر عقدت كلية طب بنها، اليوم الاحد، بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب،والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، وهشام الرشيد، وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية، ورشة عمل حول "التقويم والقياس"، حاضر في الورشة الدكتور إيهاب سعيد ممثلا من كلية التربية النوعية.









وتستهدف الورشة تعلم نظم التصحيح الإلكتروني والتعليم الحديثة، بما يضمن تحقيق جودة تعليمية وفقًا لنظم التعليم الحديثة.









وأكد " القاضي" على ضرورة تعلم نظم التعليم الحديثة، بما يكفل للطالب جودة في التعليم، وايضا جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات التي تهتم بجودة العملية التعليمية.





واجري عميد كلية الطب،امس السبت يرافقة الدكتور عمرو الدخاخني مدير الإستقبال والطوارئ، والدكتور رضا خليل رئيس قسم التخدير".









كما تفقد غرف العمليات الجديدة وقسم التخدير تحت الإنشاء بمستشفيات بنها الجامعية،كما اجري زيارة لقسم الإستقبال والإطمئنان على سير العمل به، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والسماع لشكاوى المواطنين من المرضى، والعمل توفير كل ما يلزم لهم من خدمات صحية عالية الجودة.









كما استمع "القاضي" لمطالب العاملين في المستشفى من طاقم التمريض والأطباء، والعمل على تذليل كافة عقبات العمل التي تواجههم.









كما اجري زيارة لطالب كلية التربية الذي تعرض لحادث سقوط من الطابق الثالث، وذلك للإطمئنان حالته والرعاية الصحية المقدمة له، وما يلزم عمله من إجراءات طبية وصحية كاملة لحالته.









وأشاد "القاضي" بالجهد المبذول من إدارة المستشفى من أطباء وتمريض من أجل تقديم خدمة طبية وصحية متكاملة للمرضى المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن مستشفى بنها الجامعي تستقبل لآلآف من المترددين عليها يوميًا، مما يجعلها ذو أهمية علاجية لمحافظة القليوبية والمناطق المجاورة.





وعلي جانب آخر أعلن رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة فى جلستة الأخيرة على مشروع انشاء مبنى للمدرجات بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور بإستثمارات 181 مليون جنيه.









واشار رئيس الجامعة الى أن المبنى الجديد يقام على مساحة اجمالية 19500 متر مربع ويضم 12 مدرج تعليمى يسع المدرج الواحد 250 طالب، بالاضافة الى 30 حجرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما يحتوى المبنى أيضا على بدروم بمساحة 6000 متر مربع.









وأكد "السعيد" حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة، بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.









ومن جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، إن مشروع مبنى المدرجات بالعبور تم اسناده الى احدى الجهات الوطنية وجارى الانتهاء من جميع الاجراءات لإبرام العقود لتنفيذه، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.





وكانت الدراسة قد بدأت هذا العام بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها الجديد بالعبور وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.









كما وافق المجلس على ضم المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية لعضوية مجلس الجامعة من الخارج لمدة عامين وذلك لخبرته الطويلة فى العمل العام





واكد "السعيد" حرص ادارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلى





ومن جانبه أعرب العربى عن سعادته بالإنضمام إلى مجلس جامعة بنها لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة فضلا عن دورها فى خدمة أهالى القليوبية



