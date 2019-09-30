تألق أحمد سعد في دبي.. واكتساح لأغنية "يا مدلع"
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:15 م
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نادين أحمد نجدي
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نجحت حفلة الفنان أحمد سعد، في دبي نجاحاً باهراً، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجماهير، وتفاعلوا مع الأغاني التي قام بغنائها، بالغناء معه والتصفيق، وأُقيم الحفل، يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الماضي،
ولاقت بعض أغانيه ذات الإحساس العالي، استحسان كبير من الشباب العربي.
فرح أحمد سعد، بالحفل وعبر عن سعادته من خلال نشر مجموعه من صور الحفل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".
علق أحمد سعد، على مجموعة الصور قائلاً: "الحمد لله.. على نجاح حفلاتي في دبي .. دي أول حفلة هنزل باقي الحفلات قريب".
تفاعل الجمهور مع هذه الصور قائلاً: "تستحق كل خير يا نجم ربنا يزيدك"، وقال آخر "انت تستحق بجد"، وعلق معجب: "الف مبروك انت تستحق كل خير ومن نجاح لنجاح إن شاء الله " .
يا مدلع
وهي آخر الأغاني التي قام بطرحها، حيث دخلت قائمة الأكثر رواجًا بحثا على "يوتيوب"، وحققت 117,126 نسبة مشاهدة على "اليوتيوب"، وقام بتصوير الكليب في مدينة سالزبورج بالنمسا، قام بتصوير الكليب في يومين، وكانت الموديل الرئيسية من ألمانيا، أما الباقي فكانو مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا يومين في التصوير، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا.
الأغنية كانت من كلمات أيمن الطويل، وألحان احمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس وإخراج النمساوي إديسون أبا كارديس.
كلمات أغنية يا مدلع
يا مدلع يا مدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع..يا مدلع يا مدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع..طب كلمة بس يا ابو الكلام خالص..ده انت اللى من الآخر ياواد خالص..ريحنى قول يا ابن الحلال حاجة..ده انا فيك وقعت وقلبي مش خالص..انت القمر جنبك بيتاخر..ومافيش كلام حبك ده من الاخر..فيك الجمال سكر وبزيادة..والنعمه اصلى ياواد ونوع فاخر..فى الحلاوة انت اللى باصم..فى الشقاوة الحكم حاسم..انت والنعمة بريمو..اصلى اصلى على قديمه..يامدلع يامدلع يامجنني سيبني اجمع..يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع..اه يا جامد بالوراثه ياللي محتاجلك حراسة..ده انت لو عملوك دراسة هتطلع انت عمهم..انت حد حلاوته زايده قلبي منك ناره قايده
انت حاجه مجتش لسه اصل انت غيرهم كلهم..فى الحلاوة انت اللى باصم..فى الشقاوة الحكم حاسم..انت والنعمة بريمو..اصلى اصلى على قديمه..يامدلع يامدلع يامجنني سيبني اجمع.. يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع.
حفلات أحمد سعد القادمة
أعلن سعد أنه سوف يقوم بعمل حفلات كثيرة في الفترة القادمة وقال انه سوف يعلن عنهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".
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