محافظ القليوبية يفتتح محطة مياه الشروق المرشحة بالخانكة (صور)

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم محطة مياه الشروق المرشحة بمدينة الخانكة بطاقة 12000م3 يوم بحضور المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.



واوضح مجاهد ان تلك المحطة تعمل بطاقة 12000م3يوم لتخدم مناطق (الشروق الصناعية -مساكن نسمة-جزء من قرية ابو زعبل-عزبة الابيض-عزبة الباشا-منطقة العكرشة- مشروع30مليون بيضة) لزيادة كمية المياه المنتجة بمدينة الخانكة والمناطق الصناعية الجديدة التي تتيح فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمناطق الصناعية التابعة لمحافظة القليوبية.



وأكد مجاهد أن المحافظة تشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية التي ستحدث طفرة نوعية في حياة المواطن القليوبية.



وعلى جانب آخر شهد، محافظ القليوبية،امس طابور الصباح بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بعد تطبيق نظام التربية العسكرية بها لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن بحضور اللواء أركان حرب محمد يوسف المنسق العام لوزارة الدفاع نائبا عن اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة وحمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والعقيد أيمن كمونه المستشار العسكري والمهندس صادق السيد مدير التعليم الفني.





يأتي ذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمدارسها، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوقيع بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.





وقال المحافظ انه تم تطبيق هذا النظام الجديد بعدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية وكانت مدرسة بنها الصناعية الميكانيكية المدرسة التي تم اختيارها في العاصمة بنها.





ووجه محافظ القليوبية الجهاز التنفيذي إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة للمدرسة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، كما تم التأكيد على تأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات.



وأكد المحافظ خلال كلمته للطلاب علي أن الانتماء للوطن والولاء له من سمات الشعوب المتحضرة، وأن وطننا الغالي مصر يحتاج لجهود كل فرد فى المجتمع، لتحقيق تقدمه ورخائه ورفعته، مشددًا على أن مصر تعقد آمالًا كبيرة على شبابها فهم قوة الحاضر وأمل المستقبل.



وطالب المحافظ المعلمين بأهمية إعطاء القدوة والمثل والنموذج العملي للطلاب في الانضباط والنظام والالتزام والانتماء والفكر الواعي والشخصية المثقفة المستنيرة، وذلك انطلاقًا من كون المعلم هو الركيزة الأساسية فى المنظومة التعليمية، وأن الطالب هو المُنتج الذي يشاركون فى صناعته وتكوين شخصيته أخلاقيًا ومهنيًا.





وأشار نائب قائد قوات الدفاع الشعبي أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وعلي جانب آخر عقد مرزوق،الخميس، اجتماعا مع الوفد الممثل للوكالة الألمانية GIZ والاتحاد الأوروبي، لمناقشة المشروعات المزمع تنفيذها بتمويل مشترك بين الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وذلك بثلاث مدن من القليوبية وهي شبرا الخيمة وقليوب والخصوص.





حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد والدكتورة سحر عطية رئيس مجموعة الاستشاريين المتحدين والوفد المرافق لها، ورؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبرا الخيمة ورؤساء مدن قليوب وبالخصوص، والتي ستقام بها المشروعات والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومديري عموم عدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.





وناقش" مرزوق" المشروعات المقترح تنفيذها بكل مدينة من المدن الثلاث حسب احتياجات المواطنين في كل منطقة وكيفية تنفيذ هذه المشروعات وتدبير الأرض واستخراج التراخيص بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وتسهيل مهمة اللجان القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، ومن أهم تلك المشروعات بمدينة قليوب تطوير مستشفى قليوب المركزي ومستشفى الرمد لجراحات اليوم الواحد بقليوب مع رفع كفاءتها وتعديل في البنية الأساسية والتجهيزات، وتطوير مركز الكبد، بالإضافة إلى تغطية مصرف اسكندر بقليوب وإقامة مشروعات خدمية مكانه لتحقيق منفعة لمواطني المدينة مثل إنشاء حديقة للطفل أو مدرسة، فضلا عن تطوير موقف حلابة وصنافير لتحسين ظروف المنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة بالفعل مثل المدارس وتوفير مركز صحة للأسرة طبقا للاشتراطات الصحية القياسية، بالإضافة لتطوير المزلقانات وميكنتها، فضلا عن مقترح بإنشاء مدرسة ثانوي ومدرسة إعدادي بشرط توافر الأرض، فضلا عن تطوير منظومة جمع ونقل القمامة والمخلفات.





وبالنسبة لمدينة شبرا الخيمة مقترح إنشاء مجمع للمدارس إبتدائي وإعدادي وثانوي بمنطقة أم بيومي بجوار الطريق الدائري، ونقل سوق الأحد بعيدا عن المدارس إلى منطقة أخرى، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة والمخلفات في جميع شوارع المدينة، وتوفير عيادات صحية، ووحدة صحية بمنطقة أم بيومي، فضلا عن تطوير سوق المنيل ( شارع عرضه ٥٠ متر )، بالإضافة إلى مقترح لتغطية الترعة البولاقية واستغلال المساحة في مشروعات تخدم مواطني شبرا الخيمة، بالإضافة إلى مقترح لتطوير وحدتي الإطفاء بالمدينة



وبالنسبة لمدينة الخصوص يجري حاليا دراسة تطوير مستشفى الخصوص المركزي، بالإضافة لعمل مخطط لتطوير وتحسين عزبة علام وعمل خدمات للمواطنين مثل الحدائق وغيرها، وإحلال وتجديد شبكات مياه وصرف عزبة علام، فضلا عن تطوير وحدة الإسعاف وتجديد وتطوير خط الصرف بشارع سيد حمادة، وعمل توسع لمدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة رصف شارع الرشاح.

