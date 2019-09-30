مشيرة خطاب: لا توجد دولة في العالم تنهض بدون النساء مهما كانت مكانتها (فيديو)

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إن نساء مصر يستحقوا أرفع الأوسمة لما قاموا به خلال عام حكم الإخوان، وما يقوموا به حتى الآن، حيث أننا شاهدنا شجاعة منقطعة النظير من المرأة المصرية، رغم أنه كان الهدف الرئيسي للإخوان خلال حكمهم كسر المرأة المصرية وإقصاءها وتهميشها ومعاملة المرأة مثل الشيطان وكأنهم يسعوا لحماية المجتمع من الشرور التي تبثها النساء فيه.





وأضافت "خطاب"، خلال حوارها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أن النساء كانوا مع الرجال في ميدان التحرير عندما قامت ثورة 25 يناير 2011، وفي اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2011 رفع النساء لافتات تطالب بحقوق المرأة بميدان التحرير، تم إهانتهم وطردهم من الميدان، وتم الدعوة لتعديل مواد الدستور، وجميع المواد كانت تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وبعدها صدر إعلان دستوري كارثي ورفعوا منه المادة الخاصة بالمرأة، مشددة على أن المرأة المصرية كانت في قمة الشجاعة خلال عام حكم الإخوان، مشيدة بموقف السفيرة ميرفت التلاوي التي وقفت أمام الأمم المتحدة ضد الإخوان فيما يتعلق بقضايا المرأة.





وتابعت، أنه خلال عام 2012، وحتى منتصف عام 2013 لم تكن هناك أي إرادة سياسية لتمكين المرأة، وكان هناك تصميم على كسر المرأة، وعندما تم الدعوة للنزول في 30 يونيو كانت المرأة المصرية في الطليعة؛ ولهذا يوجه الرئيس السيسي الشكر والامتنان للمرأة في كل مناسبة، وحريص على حقوقها، مشددة على انه لا توجد دولة في العالم مهما كانت مكانتها تنهض بدون النساء.



