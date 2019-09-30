مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة الفيوم (صور)



وقام الطلاب الموهوبين خلال الحفل بإلقاء أبيات الشعر والغناء وممارسة الألعاب الرياضية ثم تسجيل أسمائهم طبقا للموهبة التي يتميز بها الطالب.



كما شهد الدكتور طلال عبد الرحيم، عميد كلية التمريض والدكتور فاطمة عبدالله اسماعيل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سلوى عطية، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حفل إستقبال الطلاب الجدد، وذلك اليوم الإثنين بالكلية، بحضور الدكتور حنان عبدالله محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



ووجه سيادته رسالة الى الطلاب، أن إدارة الكلية ستقدم كافة أنواع الدعم المادى والمعنوى كما تسعى إلى العمل على حل كافة المشكلات التى تواجههم.



نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، مهرجان أستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك اليوم الإثنين الموافق 3092019 بالمسرح المكشوف، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.يأتي المهرجان لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتحفيز المتميزين منهم على المشاركة فى قطاعات الإدارة المختلفة، والتى تشمل عدد من الأنشطة منها: الرياضى والثقافى، والفنى والجوالة، والتكنولوجي.