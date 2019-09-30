محافظ القليوبية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة (صور)

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دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع من الأطفال المواليد، بالمركز الطبي بنوبار بشبرا الخيمة بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب.



وقال محافظ القليوبية ان مبادرة الرئيس تأتي في إطار حرصه على الإرتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة، التي تغطي كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين، بمختلف أعمارهم، وكان منها مبادرة الكشف عن فيرس c والأمراض غير السارية.



وأضاف أنه إيمانا منا بضرورة البناء من القاعدة، جرى إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي بدأت اليوم في جميع مدن المحافظة.



ومن جانبه أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، عن تجهيز 50 وحدة صحية بكافة المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، وشملت أجهزة قياس درجات السمع للمواليد لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه، مضيفًا أنه جرى تدريب 100 فرد من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة.



وكان قد افتتح أمس مرزوق ورئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، اليوم التعريفي الثاني للبرامج الجديدة تحت شعار جامعة بنها اختيارك الصحيح لمستقبل افضل"



وعقب الافتتاح قام المحافظ ورئيس الجامعة ونائبة بجولة تفقدية لاجنحة البرامج الجديدة بكليات الجامعة واستمعوا الي العروض التقديمية لقطاعي العلوم الزراعية والبيطرية بالاضافة الي قطاعي العلوم الهندسية والحاسبات والمعلومات وقطاع العلوم الاساسية بالجامعة.





ومن جانبة اشاد الدكتور علاء عبد الحليم،محافظ القليوبية، بالبرامج الجديدة بكليات جامعة بنها وارتباطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع



واكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي ان برامج الساعات المعتمدة تعطي فرصة للطلاب للالتحاق بمجالات سوق العمل المختلفة مشيرا الي ان جامعة بنها اتاحت هذا العام 29 برنامجا في مختلف الكليات.





وأشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة الي ان تلك البرامج ومصروفاتها لاعلاقة لها بالمواد ومجانيتها بالكليات المختلفة، لكنها برامج جديدة بالساعات المعتمدة.





وأضاف المغربي أن تلك البرامج تشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للكلية، حيث يتم عمل تنسيق داخلى بالكليات للطلاب للدخول لتلك البرامج الجديدة.





وعلى جانب آخر وافق مجلس الجامعة فى جلستة الأخيرة على مشروع انشاء مبنى للمدرجات بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور بإستثمارات 181 مليون جنيه.





وأشار رئيس الجامعة الى أن المبنى الجديد يقام على مساحة اجمالية 19500 متر مربع ويضم 12 مدرج تعليمى يسع المدرج الواحد 250 طالب، بالاضافة الى 30 حجرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما يحتوى المبنى أيضا على بدروم بمساحة 6000 متر مربع.





وأكد "السعيد" حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة، بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.





ومن جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، إن مشروع مبنى المدرجات بالعبور تم اسناده الى احدى الجهات الوطنية وجارى الانتهاء من جميع الاجراءات لإبرام العقود لتنفيذه، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.



وكانت الدراسة قد بدأت هذا العام بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها الجديد بالعبور وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.





كما وافق المجلس على ضم المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية لعضوية مجلس الجامعة من الخارج لمدة عامين وذلك لخبرته الطويلة فى العمل العام



واكد "السعيد" حرص ادارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي.



ومن جانبه أعرب العربى عن سعادته بالإنضمام إلى مجلس جامعة بنها لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة فضلا عن دورها فى خدمة أهالى القليوبية



وكان رئيس جامعة بنها، قد تقدم بإقتراحا لأعضاء مجلس الجامعة بضم المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية لعضوية مجلس الجامعة من الخارج وذلك لخبرته الطويلة فى العمل العام وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.



وعلى جانب آخر أجرى رئيس جامعة بنها، الأسبوع الماضي عدة جولات تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وسير الدراسة بكليات الحقوق والتربية النوعية والتربية الرياضية.



والتقى السعيد خلال جولته بعمداء الكليات التى زارها الدكتور رضا عبدالحليم، والدكتور محمد إبراهيم، والدكتور أسامة صلاح، وبحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.





وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة المدرجات والقاعات الدراسية والأنشطة الطلابية وغرف الإدارات الطبية، واطمئن على سير الدراسة وانتظام المحاضرات فى الكليات وإستقبال الطلاب القدامى والجدد.



وأكد السعيد على متابعة القيادات بالكليات الدراسة يوميا وتواجد الأساتذة ورؤساء الأقسام فى مواقعهم لتحقيق الإنضباط، وتطبيق القوانين واللوائح الجامعية على الجميع دون استثناء.





وأشار إلى أن إدارة الجامعة كانت حريصة على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 95% من المستهدف من القيادات الجامعية على مستوى الجامعة والكليات.





وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الجامعات الحكومية والمنافسة قوية وهو ما يتطلب التحرك سريعا والعمل لتحقيق الرؤية التي تنشدها جامعة بنها ومن هذا المنطلق تم منح صلاحيات واسعه للعمداء داخل الكليات واستقلالية اتخاذ القرارات فى اطار من الضوابط الحاكمة وتحمل المسئولية الواجبة



من ناحية اخرى التقى رئيس الجامعة خلال جولته بطلاب الكليات ونقل لهم أمنيات الجامعة وأساتذتها والعاملين بها بالتفوق والتميز فى العام الدراسى الجديد، وطالبهم بالتواصل مع ادارات الكليات والإستفادة من أساتذتهم والمشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة.



